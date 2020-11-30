Налоги можно оплатить в МФЦ

1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов за 2019 год для физических лиц. Оплатить налоги можно любым удобным способом: через отделения банков и их терминалы или воспользовавшись электронными сервисами на сайте ФНС России www.nalog.ru – «Заплати налоги» или «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Многофункциональный центр Мурманской области напоминает о возможности получения налогового уведомления в Центрах цифровых компетенций «МФЦифра» (г. Мурманск, ул. Хлобыстова, 26; ул. Щербакова, 26).

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, в случае неисполнения обязанности по уплате налогов, на образовавшуюся сумму задолженности будет начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки платежа, начиная со 2 декабря.