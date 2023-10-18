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Мурманская область. Арктика (16+)18.10.23 17:30

Налогоплательщики Мурманской области начали получать налоговые уведомления за 2022 год

Пользователи сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» уже получили такие уведомления. Тем, кто не использует электронный формат взаимодействия с налоговыми органами, уведомления направляются заказными письмами по почте.

Для пользователей портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), направивших уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через личный кабинет на ЕПГУ, реализована возможность получения налоговых уведомлений по имущественным налогам, по налогу на доходы физических лиц и требований об уплате задолженности в электронной форме через личный кабинет на ЕПГУ.

Уведомления направляются всем налогоплательщикам, владеющим объектами налогообложения (квартира, дом, земля, гараж, машино-место, автомобиль и т.д.), по которым предъявляются налоговые платежи, а также лицам, по которым налоговые агенты передали суммы налога на доходы физических лиц в налоговые органы.

Произвести уплату налогов за 2022 год необходимо не позднее 1 декабря 2023 года.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, узнать подробно о налоговом уведомлении, как его получить, исполнить, какие основные изменения произошли в налогообложении имущества физических лиц по сравнению с прошлым годом, какие налоговые ставки и льготы имеются, как ими воспользоваться, можно на специальной промо странице «Налоговое уведомление 2023 года» сайта ФНС России (www.nalog.gov.ru).

При возникновении вопросов о порядке начисления имущественных налогов и способах их уплаты можно обратиться в УФНС России по Мурманской области по телефонам «горячей линии»: 8(8152) 56-68-41 доб. 3519, 3532, 3507 (с 8.30 до 16.45 (понедельник-четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).

 

Фото: https://minec.gov-murman.ru/news/503444/#&gid=1&pid=2

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