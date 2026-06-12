Налогоплательщиков освободят от штрафов, если они не подали или несвоевременно подали декларацию 3-НДФЛ, но оплатили все налоги

Такой закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях на пленарном заседании 10 июня. Документ освобождает от штрафов тех, у кого отсутствует сумма налога к уплате. Их будут назначать только тем, кто намеренно подает нулевые налоговые декларации исключительно во избежание наступления негативных последствий и наложения впоследствии взысканий с учетом реального размера их налоговых обязательств.

Кроме того, теперь не будут привлекать к административной ответственности за непредставление налоговой декларации по доходам от продажи или дарения недвижимости.

Как сообщает «Парламентская газета», ко второму чтению инициативы депутаты внесли поправки об освобождении от штрафов за несдачу «нулевых» налоговых деклараций. Теперь освобождать налогоплательщика от штрафов будут, если он по каким-то причинам забыл или не смог своевременно подать декларацию 3-НДФЛ, хотя все налоги оплатил.

Этот же закон сокращает бумажный документооборот и ускоряет процедуры взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами. Налоговые декларации и документы, обязательность представления которых предусмотрена Налоговым кодексом, люди могут подавать в налоговые органы через личный кабинет налогоплательщика без дублирования на бумажном носителе.

При этом датой представления отчётности считается дата её отправки через личный кабинет. Уточняются порядок подтверждения получения документов налоговым органом, а также процедура направления требований и уведомлений налогоплательщикам в электронной форме.

Как отметил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, налоговое администрирование до сих пор страдало архаикой несмотря на то, что наступила цифровая эпоха. Например, предприниматель отправляет декларацию онлайн, где все зафиксировано, а потом налоговый орган требует еще и бумажную копию с мокрой печатью, потому что «так положено».

«Это двойная работа, трата времени, расходы на бумагу и курьеров. Законопроект окончательно закрепляет принцип «один раз в электронном виде, и хватит». Если вы сдали отчёт через «личный кабинет», это легитимно, повторно заверять ничего не нужно. Датой сдачи считается момент отправки — никаких споров «а дошло ли письмо». Для бизнеса это снижение издержек, для налоговой — прозрачность», — пояснил депутат Госдумы.