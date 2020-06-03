Налоговые инспекции Мурманской области начнут личный приём граждан с 15 июня по предварительной записи

Режим, ограничивающий личный прием и обслуживание налогоплательщиков во всех налоговых инспекциях Мурманской области, продлится до 15 июня. В этот период налогоплательщики могут воспользоваться электронными способами взаимодействия с налоговыми органами или оставить бумажную корреспонденцию, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчётность, в специальном боксе на входе в инспекцию.

С 15 июня приём и обслуживание налогоплательщиков в налоговых инспекциях региона, а также их обособленных подразделениях будет организован исключительно по предварительной записи посредством интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию», а также с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.

Записаться на приём в инспекцию можно самостоятельно через официальный сайт ФНС России с помощью сервиса «Онлайн-запись на приём в инспекцию» или через Единый Контакт-центр ФНС России по бесплатному номеру телефона 8 (800) 222-22-22.

При посещении инспекции налогоплательщикам необходимо иметь средства индивидуальной защиты, а также соблюдать правила их ношения, предписанные Управлением Роспотребнадзора Мурманской области.