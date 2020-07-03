Налоговые инспекции возобновляют приём и обслуживание налогоплательщиков. Но есть исключения

Исключение составляют только налоговые инспекции, на территории которых введён карантин в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом.

Узнать график работы налоговых органов можно на официальном сайте ФНС России в разделе «Информация об УФНС России вашего региона» - «контакты инспекций» или по бесплатному номеру Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22. Заранее спланировать визит в налоговый орган можно с помощью сервиса «Онлайн-запись на приём в инспекцию».

ФНС России обращает внимание, что при посещении инспекции обязательно использование средств индивидуальной защиты в соответствии с правилами, принятыми в субъекте Российской Федерации.

Также ФНС России рекомендует налогоплательщикам бесконтактные способы взаимодействия с налоговыми органами: «Личные кабинеты налогоплательщиков»; интерактивные сервисы на сайте ФНС России; бесплатный номер Единого Контакт-центра ФНС России; боксы для приёма бумажной корреспонденции.