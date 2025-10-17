Налоговые льготы и земля без торгов: возможности для инвесторов в Мурманской области представили на Форуме туристических территорий в Москве

Заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова представила регион на Форуме туристических территорий-2025.

В своём выступлении на сессии «Голос Регионов: Инвестиционные возможности и приоритетные проекты» Александра Кондаурова рассказала об успешно реализованных туристических проектах и представила инвестиционные лоты в индустрии гостеприимства Кольского Заполярья.

Участники форума познакомились с уникальными туристическими проектами: парк-отелем «Китовый Берег» и арт-санаторием «Изовела».

Парк-отель «Китовый Берег» построен на полуостровах Средний и Рыбачий в рамках реализации первой очереди комплексного проекта «Валла-Тунтури»: на берегу Северного Ледовитого океана для гостей Кольского Заполярья доступны уникальный круглогодичный глэмпинг и комфортные коттеджи, банный дом с видовым СПА и ресторан арктической кухни. Проект предлагает широкий спектр активностей вне зависимости от сезона. Объем вложенных инвестиций составил порядка 7,8 млрд рублей.

Второй проект – арт-санаторий «Изовела» в городе Апатиты, на базе которого запущен центр современного искусства «Сияние». «Изовела» – это уникальный формат отдыха, который сочетает в себе гостиничный сервис высокого уровня и лечебные программы, и дает возможность гостям приобщиться к современному искусству. Основатель проекта – известный российский телеведущий Андрей Малахов, ставший комплексным инвестором в город Апатиты.

«Туризм в Мурманской области активно развивается и становится осязаемым сектором экономики. По итогам 8 месяцев 2025 года мы фиксируем рост турпотока в регионе на уровне 10%. Растущий спрос формирует запрос на качественную инфраструктуру – Мурманской области нужны новые места размещения. Кроме невероятных локаций и полного административного сопровождения в режиме одного окна, мы можем предложить и налоговые льготы. Мурманская область – стопроцентная Арктика, поэтому все инвесторы в регионе получают статус резидентов Арктической зоны РФ: это возможность получить землю без торгов, а также 5% налог на прибыль в течение первых пяти лет реализации проекта», — подчеркнула Александра Кондаурова.

На сессии от Мурманской области были представлены инвестиционные лоты по созданию премиум отеля вдали от цивилизации на берегу Баренцева моря в поселке Дальние Зеленцы, который имеет потенциал повторить туристический успех Териберки или «Китового Берега», а также проект по созданию отеля с этническим колоритом в одном из самых сакральных и загадочных мест России – на побережье Сейдозера.

Как отмечает комитет по туризму Мурманской области, центральными темами форума в 2025 году стали стратегическое развитие отрасли, презентация инвестиционных лотов, инфраструктурное развитие территорий, цифровизация и повышение качества услуг.

