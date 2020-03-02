Налоговые органы Мурманской области готовы к начислению имущественных налогов за 2019 год
Чтобы получить налоговое уведомление с учётом имеющихся льгот, северянам необходимо своевременно представить соответствующее заявление с указанием реквизитов подтверждающих льготу документов. Сделать это необходимо до 1 апреля текущего года в любом налоговом органе или отделении МФЦ региона.
Повторное извещение об уже предоставляемой налоговой льготе не требуется. В первую очередь заявительный порядок касается тех, у кого в течение 2019 года впервые возникли основания для использования льгот по имущественным налогам.
В беззаявительном порядке льгота также будет предоставлена тем, кто относится к категории пенсионеров, предпенсионеров, инвалидам, лицам, имеющим трёх и более несовершеннолетних детей, или владельцам хозпостроек площадью не более