Налоговые органы Мурманской области переходят на двухуровневую систему управления

В налоговых органах Мурманской области в настоящее время проводятся мероприятия по модернизации организационной структуры. Реорганизация налоговых органов региона будет реализована путём перехода на двухуровневую систему управления с 29 августа текущего года.

Все действующие налоговые инспекции Мурманской области будут присоединены к Управлению Федеральной налоговой службы по Мурманской области и станут его структурными подразделениями, выполняющими отдельные функции.

Как сообщает администрация города Мурманск, реорганизация налоговых органов положительно скажется на процессе обслуживания налогоплательщиков региона. Теперь на территории Мурманской области будет действовать принцип экстерриториальности, то есть налогоплательщик сможет обратиться в любое обособленное подразделение налоговых органов региона вне зависимости от его места регистрации на территории Мурманской области. Оказание государственных услуг налогоплательщикам, как и прежде, будет осуществляться в 10 местах приёма: в г. Мурманске, г. Коле, пгт. Никеле, г. Североморске, г. Апатиты, г. Кировске, г. Оленегорске, г. Ковдоре, г. Кандалакше. Дополнительно граждане могут обратиться в МФЦ региона.

Кроме этого, электронные сервисы ФНС России позволяют получать услуги Налоговой службы в дистанционном формате. На сайте ведомства функционирует более 60 Интернет-сервисов. 224 тысячи северян являются пользователями «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» и активно используют его для получения налоговых уведомлений, направлении деклараций и заявлений на получение налоговых вычетов, уплаты налогов и других услуг ФНС России. Более 5 тысяч юридических лиц и 13 тысяч индивидуальных предпринимателей Кольского края также имеют доступ к «Личным кабинетам».

Телефонное информирование налогоплательщиков осуществляется по телефону единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22. Звонок бесплатный.

Переход на двухуровневую систему управления позволит оптимизировать систему управления и добиться единообразия применения правовых подходов, а также повысить качество оказания услуг налогоплательщикам.