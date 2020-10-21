Налоговые уведомления за 2019 год следует оплатить не позднее 1 декабря

Налоговые органы завершили кампанию по направлению физическим лицам налоговых уведомлений за 2019 год: все уведомления для доставки переданы федеральному оператору почтовой связи либо размещены в личных кабинетах налогоплательщиков. Владельцам налогооблагаемых транспортных средств и объектов недвижимости, а также тем, кто получил в 2019 году доходы, с которых налоговым агентом не был удержан НДФЛ, направлено 69,4 млн уведомлений. Из них 19,1 млн размещены в электронном виде в личных кабинетах налогоплательщиков, остальные – отправлены по почте заказными письмами.

Предельный срок для своевременной оплаты налогов, указанных в налоговых уведомлениях, – не позднее 1 декабря 2020 года.

По желанию налогоплательщики дополнительно могут лично получить направленные им по почте уведомления, подав заявление в любую районную (межрайонную, городскую) налоговую инспекцию или в МФЦ, который уполномочен оказывать такую услугу.

Чтобы упростить оплату налогов, все платежные реквизиты (в том числе УИН), а также QR-код и штрихкод включены в налоговое уведомление. Отдельные квитанции для их оплаты не направляются. Подробности о содержании налоговых уведомлений можно узнать на странице «Налоговое уведомление – 2020».

Напоминаем, что сведения о налогооблагаемом имуществе и его владельцах за 2019 год в ФНС России переданы органами, осуществляющими кадастровый учет и госрегистрацию прав на недвижимость, госрегистрацию транспортных средств, органами миграционного учета, нотариата и др.

Вопросы по содержанию налоговых уведомлений можно задать, обратившись в налоговую инспекцию любым удобным способом: лично, направив письмо по почте, через «Личный кабинет налогоплательщика» или сервис «Обратиться в ФНС России», а также позвонив в контакт-центр ФНС России по бесплатному номеру 8-800-222-22-22.