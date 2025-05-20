Налоговый вычет за спорт можно будет получить во всех спортклубах Мурманской области и даже при покупке абонемента родителям

Только что были опубликованы поручения президента на официальном сайте правительства. Поручения даны после доклада Народного фронта об итогах мониторинга по доступности спорта в регионах.

Согласно поручениям: спортпредприятиям не нужно будет специально подавать документы, продлевать их для вхождения в перечень организаций, используемых при заявлении налогового вычета. В него планируется включить все официально зарегистрированные спортивные организации.

Информация и перечень со спортклубами, которые предоставляют возможность оформить вычет будут открытыми, удобными, также сами организации будут информировать об этом своих посетителей.

В проработку взят вопрос о получении налогового вычета при покупке, например, абонемента родителям. А также вопрос с ежегодным налоговым вычетом за спорт для всех жителей в любом возрасте, если регулярно, по графику проходить диспансеризацию и успешно выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Президент поручил Народному фронту взять на контроль реализацию поручений. Будет подготовлен доклад 1 декабря этого года. А пока, эти нововведения переданы к реализации.

Рассказать, как обстоят дела со спортивным вычетом в твоём населенном пункте, можно после регистрации в социальной панели НФ. Пройди регистрацию nk.onf.ru/surveys/re... и принимай участие в опросах народного контроля. Твоё мнение будет учтено при подготовке доклада президенту.