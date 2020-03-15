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Мурманская область. Арктика (16+)15.03.20 10:00

Нам не обойтись без работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Сегодня, 15 марта свой праздник отмечают работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. По предварительным данным, в 2019 году жители Мурманской области потратили на жилищные, коммунальные и бытовые услуги более 32 миллиардов рублей, что составило чуть более половины всех израсходованных денег на платные услуги и примерно соответствовало уровню 2018 года.

Как сообщает В.Н. Морозов, Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, в  сфере бытовых услуг нашего региона наибольшим спросом в 2019 году пользовались услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей. На них жители региона израсходовали более 2 миллиардов рублей. На парикмахерские услуги пришлось почти 1,4 миллиарда рублей, на ремонт и строительство жилья – 800 миллионов рублей.

На ритуальные услуги были потрачены 555 миллионов рублей, на ремонт и пошив одежды – 242, на ремонт бытовой техники и изготовление металлоизделий – 204, на услуги бань и душевых – 143, фотоателье – 94 миллиона рублей. Химчистка и услуги прачечных обошлись в 91 миллион рублей, ремонт обуви – в 80 миллионов рублей.

За жилищные услуги (плата за найм жилого помещения, управление, содержание и текущий ремонт общедомового имущества и оплата студентов за проживание в общежитиях) и коммунальные услуги северяне заплатили в 2019 году в общей сложности 26 миллиардов рублей.

В среднем в 2019 году на платные услуги каждый житель Мурманской области потратил почти 84 тысячи рублей (в 2018 году – около 80 тысяч рублей), а на бытовые услуги – в среднем чуть более 8 тысяч рублей, что немногим более суммы 2018 года.

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