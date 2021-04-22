Нам необходимо активизировать работу над законопроектами в сферах жилищного строительства – Оксана Демченко

Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко провела очередное заседание комиссии по законопроектной деятельности. Участники обсудили 20 законопроектов, как предусмотренных планом законопроектной деятельности правительства Мурманской области на 2021 год, так и внеплановых законопроектов, которые должны быть внесены в Мурманскую областную Думу в текущем квартале.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, особое внимание уделили двум социальным законопроектам. Первый предусматривает возможность распоряжения средствами регионального материнского капитала сразу же после рождения ребёнка (в настоящее время – по истечении полутора лет после рождения ребёнка). Согласно второму законопроекту правом на получение ежемесячной денежной выплаты при рождении первого ребёнка до достижения им возраста полутора лет будут обладать не только матери, постоянно проживающие в области, но и матери, имеющие временную регистрацию (в случае отсутствия у них регистрации по месту жительства в других регионах).

«Нам необходимо активизировать работу над законопроектами в сферах жилищного строительства, градостроительной деятельности и земельных отношений», – обратила внимание участников председатель комиссии, первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко и высказала предложения по срокам завершения работы над законопроектами и координации действий участников законотворческого процесса.