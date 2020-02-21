Нам только «Дня империи» для счастья не хватает!

ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, которым предложит установить в России 22 октября новый праздник – «День империи», сообщил РИА «Новости» лидер партии Владимир Жириновский. «Мы предлагаем ввести новую праздничную дату – «День империи», в который будем вспоминать эти и другие положительные исторические примеры», - сказал Жириновский.

Как пояснили РИАН в пресс-службе ЛДПР, 22 октября 2021 года будет отмечаться 300-летие провозглашения Петром I Российской империи.

«Владимир Жириновский поручил юристам фракции ЛДПР разработать, а депутатам внести на рассмотрение Госдумы законопроект о введении нового праздника», - добавили в партии.

«Империя – самая удачная форма государственного устройства. Крупная держава объединяется с соседними странами, защищает их, урегулирует все внутренние конфликты и одновременно укрепляет себя и свои интересы. Так, Россия защитила Грузию от персов, Армению от турок, казахов от джунгар, Запорожскую сечь от поляков и османов, белорусов от литовцев. В конечном счёте, Россия включила в состав своего государства Польшу и Прибалтику в результате многочисленных оборонительных войн, которые завершились после этого», - сказал Жириновский.