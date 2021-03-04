Наметилась тенденция к сокращению отставания от уровня добычи водных биоресурсов аналогичного периода прошлого года - Росрыболовство

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 1 марта текущего года составил 767,53 тысячи тонн, что на 111,4 тысячи тонн, или на 12,7%, меньше уровня 2020 года. Наметилась тенденция к сокращению отставания от уровня добычи аналогичного периода прошлого года. Для сравнения, на 14 февраля 2021 года отставание от показателей прошлого года составляло 13,9%.

У рыбаков Северного рыбохозяйственного бассейна общий объём добычи составил 76,34 тысячи тонн (-9,9 тысячи тонн, или -11,48%). На промысле трески вылов составил 57,29 тысячи тонн (-6,22 тысячи тонн), пикши –12,96 тысячи тонн (-0,66 тысячи тонн).

Общий объём добычи в зонах иностранных государств составил 52,5 тысячи тонн (+1,1 тысячи тонн, или +2,2%), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 24,8 тысячи тонн, (-4,3 тысячи тонн или -14,8%).