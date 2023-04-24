Мурманская область. Арктика (16+)24.04.23 08:45
«НаМОДнение»: традиционный фешн-показ вновь собрал самую стильную молодёжь нашего края
22 апреля на площадке Мурманского областного художественного музея художники-модельеры и дизайнеры одежды обменивались опытом, расширяли свои профессиональные и творческие навыки.
Как пишет vk.com/murmanculture, в 2023 году фестиваль состоится в 23 раз. За время существования фестиваля в нём приняли участие более 400 творческих коллективов из Мурманской области, Санкт-Петербурга, Архангельска, Вологды, Петрозаводска, а также из Украины, Таджикистана, Узбекистана.
В этом году обладатель гран-при представит Мурманскую область на Международном конкурсе «Русский силуэт». Главным событием станет стажировка у ведущих российских дизайнеров.
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