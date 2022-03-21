Нанесён удар по Центру подготовки иностранных наёмников и украинских националистических формирований, уничтожены более 80 наёмников и националистов

«Подразделения российских вооруженных сил за ночь продвинулись ещё на 4 километра и полностью взяли под контроль населенный пункт Сладкое. В настоящее время уничтожают разрозненные группы националистического батальона «Донбасс». Группировка войск Донецкой Народной Республики завершает разгром остатков 53-й механизированной бригады украинских вооруженных сил, развивая наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка. Всего за ночь в данном районе уничтожено до 50 боевиков, три танка, четыре БМП, два орудия полевой артиллерии и 4 автомобиля повышенной проходимости, - сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Кроме того, подразделениями Донецкой Республики ведутся бои с подразделениями 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил и завершается овладение населенным пунктом Верхнеторецкое.

В населенном пункте Николаевка в пригороде Киева, российскими военнослужащими был взят под контроль защищенный заглубленный командный пункт вооруженных сил Украины. Добровольно сдались в плен 61 украинский военнослужащий пункта управления, из которых больше половины - старшие офицеры вооруженных сил Украины.

Ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесён удар по Центру подготовки иностранных наёмников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области. Уничтожены более 80 наёмников и националистов. Также, высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населенного пункта Селец.

Группой «ночных охотников», состоящей из вертолётов Ка-52 и Ми-28н, в ходе ночных ударов уничтожено 8 танков, 4 БМП и 3 БТР. За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 44 военных объекта Украины. Среди них: четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Наливайковка и Золочева, шесть зенитных ракетных комплексов «Бук М-1», три артиллерийских орудия «Мста-Б» в районе Вышгород, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 места скопления боевой техники.

Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенными пунктами Чернобаевка и Циркуны еще два украинских беспилотных летательных аппарата.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 216 беспилотных летательных аппаратов, 180 зенитных ракетных комплексов, 1506 танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивной системы залпового огня, 592 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1284 единицы специальной военной автомобильной техники.

В городе Сумы ночью была реализована спланированная провокация украинских националистов, о которой несколько дней назад официально предупреждало Минобороны России. По заявлению главы Сумской областной администрации, на заводе «Сумыхимпром» произошла утечка аммиака. Угрозы для жителей Сум нет, так как воздушные массы двигались «не в сторону города».

Напомню, что ещё 19 марта мы официально предупредили о минировании данного предприятия украинскими националистами для совершения провокации с целью обвинений России в якобы применении «химического оружия». Хочу в очередной раз подчеркнуть, Вооруженные силы Российской Федерации не планировали и не наносят никаких ударов по украинскими объектам хранения или выработки ядовитых веществ. Координаты всех подобных объектов и данные о хранящихся там ядовитых веществах на территории Украины получены нами при захвате боевой документации 4-й бригады украинской национальной гвардии.

За любые возможные инциденты с украинскими объектами хранения ядовитых веществ несёт прямую ответственность киевский националистический режим».

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