Молодожёны впереди! Мурманск готовится к фестивалю спорта «Гольфстрим»На южном побережье Мотовского залива Баренцева моря началась совместная поисковая экспедиция Северного флота и Русского географического общества
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)07.08.22 09:00

Нанесение артиллерийских ударов по территории Запорожской АЭС расценивается как ядерный терроризм украинских властей

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями объектов социальной инфраструктуры в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Новой Водолаге Харьковской области боевики националистических батальонов в здании детского сада (ул. Троицкая) оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, подходы к учебному учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено;

в Николаеве на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (Херсонское шоссе) неонацисты разместили огневые позиции и склады боеприпасов. Под предлогом якобы обеспечения безопасности боевики запретили местным жителям покидать свои дома, все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жёстко пресекаются;

в Дружковке Донецкой Народной Республики в здании профессионально-технического лицея №36 (ул. Соборная) размещены боевики украинских вооруженных формирований, на прилегающей территории – бронетехника, РСЗО и артиллерия, подходы к зданию заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено.

По имеющейся достоверной информации боевики украинских вооруженных формирований в с. Таврийское Запорожской области заминировали автомобильный мост через реку Конка, который планируют взорвать и обвинить подразделения Вооруженных сил России и Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.

Подобные действия украинских властей свидетельствуют об их бесчеловечном отношении к судьбам мирных граждан и полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права».

Вчера Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию опубликовал заявление, в котором говориться, что «провокации преступного киевского режима в отношении объектов атомной энергетики Украины, угрожающие их безопасности, уже приобрели системный характер.

Так, 5 августа 2022 г., украинские националисты во время плановой смены сотрудников нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС. В результате обстрелов повреждены две линии высоковольтной электропередачи и водородопровод. Более 10 тысяч жителей Запорожской области остались без электричества и водоснабжения. Только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений Вооруженных Сил России по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала.

В соответствии с Международной конвенцией, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 г., указанные преступные действия украинских властей расцениваем как ядерный терроризм. При этом сотрудники Организации Объединенных Наций продолжают создавать препятствия для проведения объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Подчеркиваем, что это не первая подобная провокация киевского режима на радиационно-опасных объектах. Обстрелы территории Запорожской АЭС украинскими вооруженными формированиями носят намеренный и регулярный характер, создается реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы.

В случае аварии на Запорожской АЭС произойдёт глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме. В зоне радиационного заражения (более 5 300 кв. км, длина около 420 км) окажется население Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской народных республик, приграничных районов России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии. Ситуация может серьезно обостриться неблагоприятными погодными условиями и попаданием в зону возможного заражения Южно-Украинской АЭС (мощность 3000 МВт) и хранилища ядерного топлива на Чернобыльской АЭС, а также водных артерий. Чёрное море и пролив Босфор на длительное время станут непригодными для судоходства. Побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии окажутся зараженными с высоким уровнем радиации.

Кроме того, достоверно известно, что командование ВСУ силами 72 центра информационно-психологических операций готовит очередную масштабную провокацию с гибелью мирного населения якобы в результате неизбирательных ударов российских Вооруженных сил. Для её реализации в пригороде Славянска Донецкой Народной Республики развернуты минометные расчёты, которыми 7 августа 2022 г. планируется обстрелять места компактного проживания местного населения и беженцев (ул. Геологическая) во время раздачи гуманитарной помощи. Для подготовки фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей русскими» и их последующего широкого распространения в украинских и западных СМИ в город прибыли иностранные журналисты.

Заранее предупреждаем мировое сообщество и между-народные организации о готовящейся украинскими властями циничной провокации, в результате которой могут пострадать мирные граждане, а киевский режим по уже отработанному сценарию обвинит Вооруженные силы России в гибели гражданского населения».

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стоимость жилья выросла на 48,9%, а зарплаты – почти на 5%. Как изменилась доступность жилья за два года – исследование hh.ru и Циан
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Наталья
30.07.22 21:29
Установить приставку. Телефон 7 911 353 90 75
Комментарий к новости:Волонтеры помогут установить телевизионную приставку
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Этот негодяй Сидоров». Художественный фильм (6+)15:35«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области работодатели стали в 1,5 раза чаще открывать вакансии для специалистов морской сферы-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 27 копеек, доллар окреп на 11 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС соблюдение графика нагрузки обеспечат два энергоблока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 5 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Власти регионов с 2023 года смогут определять объём электроэнергии, в пределах которого жители будут платить по более низкому тарифу, а сверх него — по более высокому
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как северянам по закону можно делить дни ежегодного отпуска
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика