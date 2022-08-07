Нанесение артиллерийских ударов по территории Запорожской АЭС расценивается как ядерный терроризм украинских властей

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями объектов социальной инфраструктуры в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Новой Водолаге Харьковской области боевики националистических батальонов в здании детского сада (ул. Троицкая) оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, подходы к учебному учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено;

в Николаеве на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (Херсонское шоссе) неонацисты разместили огневые позиции и склады боеприпасов. Под предлогом якобы обеспечения безопасности боевики запретили местным жителям покидать свои дома, все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жёстко пресекаются;

в Дружковке Донецкой Народной Республики в здании профессионально-технического лицея №36 (ул. Соборная) размещены боевики украинских вооруженных формирований, на прилегающей территории – бронетехника, РСЗО и артиллерия, подходы к зданию заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено.

По имеющейся достоверной информации боевики украинских вооруженных формирований в с. Таврийское Запорожской области заминировали автомобильный мост через реку Конка, который планируют взорвать и обвинить подразделения Вооруженных сил России и Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.

Подобные действия украинских властей свидетельствуют об их бесчеловечном отношении к судьбам мирных граждан и полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права».

Вчера Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию опубликовал заявление, в котором говориться, что «провокации преступного киевского режима в отношении объектов атомной энергетики Украины, угрожающие их безопасности, уже приобрели системный характер.

Так, 5 августа 2022 г., украинские националисты во время плановой смены сотрудников нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС. В результате обстрелов повреждены две линии высоковольтной электропередачи и водородопровод. Более 10 тысяч жителей Запорожской области остались без электричества и водоснабжения. Только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений Вооруженных Сил России по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала.

В соответствии с Международной конвенцией, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 г., указанные преступные действия украинских властей расцениваем как ядерный терроризм. При этом сотрудники Организации Объединенных Наций продолжают создавать препятствия для проведения объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Подчеркиваем, что это не первая подобная провокация киевского режима на радиационно-опасных объектах. Обстрелы территории Запорожской АЭС украинскими вооруженными формированиями носят намеренный и регулярный характер, создается реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы.

В случае аварии на Запорожской АЭС произойдёт глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме. В зоне радиационного заражения (более 5 300 кв. км, длина около 420 км) окажется население Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской народных республик, приграничных районов России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии. Ситуация может серьезно обостриться неблагоприятными погодными условиями и попаданием в зону возможного заражения Южно-Украинской АЭС (мощность 3000 МВт) и хранилища ядерного топлива на Чернобыльской АЭС, а также водных артерий. Чёрное море и пролив Босфор на длительное время станут непригодными для судоходства. Побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии окажутся зараженными с высоким уровнем радиации.

Кроме того, достоверно известно, что командование ВСУ силами 72 центра информационно-психологических операций готовит очередную масштабную провокацию с гибелью мирного населения якобы в результате неизбирательных ударов российских Вооруженных сил. Для её реализации в пригороде Славянска Донецкой Народной Республики развернуты минометные расчёты, которыми 7 августа 2022 г. планируется обстрелять места компактного проживания местного населения и беженцев (ул. Геологическая) во время раздачи гуманитарной помощи. Для подготовки фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей русскими» и их последующего широкого распространения в украинских и западных СМИ в город прибыли иностранные журналисты.

Заранее предупреждаем мировое сообщество и между-народные организации о готовящейся украинскими властями циничной провокации, в результате которой могут пострадать мирные граждане, а киевский режим по уже отработанному сценарию обвинит Вооруженные силы России в гибели гражданского населения».

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