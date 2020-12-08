Мурманская область. Арктика (16+)08.12.20 13:40
Наперекор коронавирусу - Президент РФ увеличил россиянам ожидаемый срок дожития
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии (так называемого срока дожития — времени, которое человек будет получать пенсию) на 2021 год, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчёта её размера, на 2021 год устанавливается продолжительностью 264 месяца», — говорится в тексте документа.
Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
Напомним, Госдума на пленарном заседании приняла закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2021 год, предполагается, что этот период вырастет на полгода – с 258 до 264 месяцев.
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юрий
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