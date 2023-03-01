Наперекор метели: ХК «Мурман» завершил сезон победой

В последний день февраля состоялся заключительный матч хоккейного клуба «Мурман» в сезоне 2022-2023 XXXI Чемпионата России по хоккею с мячом (Суперлига). Соперником заполярных хоккеистов стала команда «Старт» из Нижнего Новгорода, который располагался в турнирной таблице строчкой выше.

Матч выдался очень сложным – из-за метели, обрушившейся на Мурманскую область, лед буквально через пару минут занесло снегом, что значительно осложняло передачу мяча. Иногда болельщикам с трибун было сложно разглядеть ситуацию на поле – из-за снежной пелены.

Однако «Мурман» справился и одержал победу со счётом 4:2. Таким образом, сезон заполярные хоккеисты завершили на 10 строчке турнирной таблицы – это лучший результат за всю историю.

«Снег создал определенные сложности. Можно сказать, что сегодня хоккей был больше похож на футбол! Но мы выиграли. Парни – молодцы! По итогам сезона предстоит встреча, на которой мы обсудим, что получилось, а что – нет. И уже с 6 марта у нас снова начнутся тренировки», - рассказал главный тренер ХК «Мурман» Олег Батов.

Напомним, поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального и муниципального бюджетов и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251155%2Fwall-149919532_3016