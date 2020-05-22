Наперекор пандемии - антинаркотическая профилактика будет проводиться в режиме онлайн

Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, в Мурманске продолжается антинаркотическая работа. Понимая важность данного направления, сотрудники организаций и ведомств находят возможность рассказывать о профилактических мероприятиях прямо со своего рабочего места.

Так, о результатах работы органов и учреждений системы здравоохранения по профилактике наркомании, а также по повышению ее эффективности сегодня в формате аудиосвязи членам антинаркотической комиссии рассказала психолог Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи Екатерина Дмитриева.

– К сожалению, COVID-19 не позволяет нам планировать традиционные массовые мероприятия, поэтому для реализации Плана проведения месячника антинаркотической направленности, с 26 мая по 26 июня, мы будем использовать доступные дистанционные и онлайн формы работы с населением, – рассказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Это и профилактические интернет-проекты – акции, конкурсы, флешмобы, онлайн викторины, посвященные вопросам профилактики наркопотребления и пропаганде здорового образа жизни.