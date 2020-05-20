Наперекор пандемии - пилотный проект благоустройства микрорайона в Североморске планируется начать уже в июне

Центр городского развития Мурманской области продолжает реализацию проекта благоустройства дворовой территории между домами №2-9 по улице Полярной в Североморске. Сегодня концепцию реконструкции журналистам представила министр градостроительства и благоустройства региона Ольга Вовк.

Как она рассказала, пилотный для нашего региона проект комплексного благоустройства целого микрорайона, был запущен по инициативе губернатора Андрея Чибиса. В Североморске была выбрана наиболее типичная для северных городов квартальная застройка с закрытым дворовым пространством, в центре которого располагается учебное заведение. Единое пространство будет создаваться в микрорайоне, куда входит 9 многоквартирных домов, гимназия и прилегающая территория. Работы будут вестись на площади более 6 га , начать их планируется уже в июне.

В основе концепции, разработанной специалистами регионального Центра городского развития, лежит тема покорения Арктики и освоения Севера. Пешеходный бульвар, выложенный плиткой в форме льдин, украсят тематические арт-объекты. В прогулочной зоне разместят стенды, посвященные арктическим экспедициям и героям Заполярья, а также скамейки и стационарный бинокль, чтобы североморцы и гости города могли любоваться заливом и смотреть военно-морской парад.

В микрорайоне появятся три детские площадки для ребят разного возраста. Кроме того, предусмотрена спортивная зона с хоккейной коробкой с трибунами, универсальными кроссфит- и воркаут-площадками для молодежи, а также зонами с тренажерами для пожилых и маломобильных людей. Оборудование парковочных мест за домами позволит разгрузить дворы от транспорта.

Особый акцент авторы проекта сделали на использовании природных материалов – камня, дерева, метала. Важная роль отводится озеленению – в микрорайоне высадят устойчивые в северном климате яблони, шиповник, хвойные растения.

Закупка на производство работ общей стоимостью 154 млн рублей уже опубликована. Проектная документация прошла экспертизу достоверности сметной стоимости.

«Речь идёт о территории более 6 га , благоустройство коснётся не только дворовой территории девяти многоквартирных домов , в которых проживают более 2,5 тысячи человек, но и территории гимназии. По сути, мы «закрываем» благоустройство целого микрорайона. Это обоснованная сумма для таких объёмов работ», – отметила Ольга Вовк.

Проект призван стать показательным для северных территорий.

«Проект продемонстрирует, что дворовые территории имеют очень большой потенциал, а для формирования комфортной городской среды не обязательно создавать большие ключевые общественные пространства. На этом примере мы покажем, как в дальнейшем можно работать с типичными пространствами на Севере, реализуя благоустройство целыми кварталами», – подчеркнула Ольга Вовк.