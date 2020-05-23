Наперекор пандемии - тенденция прироста поступлений по страховым взносам на территории Мурманской области сохраняется

Специалистами налоговых органов региона отмечен прирост поступлений по страховым взносам за 4 месяца текущего года. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года сумма перечисленных налогоплательщиками Мурманской области взносов на обязательное социальное страхование увеличилась на 8,5% и составила 14,3 млрд рублей.

По страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, зачисляемым в Пенсионный фонд Российской Федерации, поступления выросли на 1,7% или на 173 млн рублей.

Страховые взносы, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, составили 66 млн рублей, что превысило показатели периода январь-апрель прошлого года на 2,8%.

Поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством увеличились в 3,6 раза. Сумма взносов за указанный период составила 1,2 млрд рублей.