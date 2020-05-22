Наперекор пандемии - в консолидированный бюджет Мурманской области мобилизовано более 25 млрд рублей

За 4 месяца текущего года налоговые поступления в консолидированный бюджет Мурманской области составили более 25 млрд рублей, из которых 42% - налог на доходы физических лиц, 39% - налог на прибыль организаций, 9% - налоги на имущество, 8% - налоги на совокупный доход, и 2% - иные налоги и сборы.

Налог на доходы физических лиц, в абсолютном выражении составил 10,5 млрд рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Платежей за пользование природными ресурсами за январь-апрель 2020 года поступило 613 млн рублей, превысив уровень прошлого года на 24%.

Доходы бюджетов муниципальных образований Кольского края исполнены с приростом к уровню четырех месяцев 2019 года на 2,4%. За январь-апрель 2020 года в местные бюджеты мобилизовано 5,6 млрд рублей. Основная часть доходов сформирована налогом на доходы физических лиц, доля которого в общем объеме поступлений в бюджеты городов и районов Заполярья составила 56%. На второй позиции по объёму перечислений – 37%, находятся налоги на совокупный доход, поступления по ним составили более 2 млрд рублей.