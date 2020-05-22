Наперекор пандемии - в Североморске началось строительство детского сада

Новое дошкольное учреждение на 220 мест на улице Восточной флотской столицы появится к концу 2021 года.

20 мая муниципалитет заключил контракт на выполнение строительно-монтажных работ с подрядчиком - компанией «МНК-групп». На возведение садика отводится 540 дней – это 18 месяцев непрерывной работы.

Подрядная организация - проверенная. «МНК-групп» сейчас занимается строительством школы в Североморске. Кроме того, на счету компании такие серьёзные объекты, как Мурманская областная филармония, спортивный комплекс в Коле и ледовый дворец в Апатитах.