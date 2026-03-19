«Написанный ветром, нарисованный светом».: северян приглашают на выставку о литературном образе столицы Заполярья

В Мурманском областном краеведческом музее открылся новый выставочный проект «Написанный ветром, нарисованный светом». Экспозиция посвящена тому, как формировался уникальный литературный образ города на протяжении более чем ста лет — с 1910-х годов до современности.

Как сообщает vk.com/murmanculture, выставка построена как круг, который ведёт зрителя через четыре смысловых раздела: «Город», «Моря и люди», «Природа Севера» и «Мифы и духовный Север». Среди экспонатов — редкие фотографии, рукописи и личные вещи заполярных писателей.

Центральным элементом стала инсталляция «Квартира писателя». Она воссоздаёт интерьер жилого пространства мурманского литератора второй половины XX века. Здесь можно увидеть подлинные предметы быта: пишущую машинку, настольную лампу и часы «Молния».

В зоне «Твой лист» каждый посетитель может оставить свои впечатления или строки о городе — и тем самым стать соавтором продолжающегося литературного текста Мурманска.

Проект реализован при поддержке Министерства культуры Мурманской области, региональных отделений Союза писателей России и Союза российских писателей, а также литературного музея имени Николая Блинова, который предоставил уникальные экспонаты из семейного архива известной литературной династии.

Выставка работает до 20 мая. (0+)

