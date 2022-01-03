Наплаванность экипажей кораблей ВМФ России в 2021 году составила около 17500 суток

В истекшем 2021 году общий показатель наплаванности кораблей и подводных лодок составил свыше 17500 суток. Силы Военно-морского флота приняли участие в свыше 900 тактических и командно-штабных учениях, а также в 11 международных учениях.

«На высоком уровне эффективности силами ВМФ были выполнены задачи по плану комплексной арктической экспедиции «УМКА-2021», а также исследовательской экспедиции «Два капитана». Эти мероприятия продемонстрировали высокий профессионализм и выучку личного состава. На практике подтверждена способность Военно-морского флота решать задачи повышенной сложности», - подчеркнул адмирал Николай Евменов, подводя итоги года.

По указанию главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, в Главном командовании ВМФ произведён анализ действий сил Военно-морского флота в 2021 году. Результаты этого анализа доведены до командования флотов и Каспийской флотилии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.