Напряжённая обстановка сохраняется в Сафоново, где выявлено четыре дома, в которых необходим большой объём аварийных работ

Вчера в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области и.о. заместителя губернатора Владимир Евменьков доложил о том, как решаются проблемы, сложившиеся в сфере ЖКХ в Североморске. Губернатор Андрей Чибис поручил оперативному штабу не снижать темпов работ и решить имеющиеся проблемы в скорейшем времени.

«Я прошу не снижать темпов по устранению проблем. Наша общая задача сделать так, чтобы люди не страдали, чтобы дома не остались без управления, а виновные в сложившейся ситуации обязательно были наказаны», – подчеркнул Андрей Чибис.

Руководитель Мингосжилстройнадзора региона Элина Акулова сообщила, что в отношении «Группы управляющих компаний» уже проводятся проверки, принимаются меры реагирования для устранения нарушений.

Напомним, в начале прошлой недели на территории муниципалитета введён режим повышенной готовности, а также организована работа «горячей линий» для приёма обращений жителей по вопросам отопления и горячего водоснабжения.

«Обстановка стабилизируется, но расслабляться ещё рано. Как я докладывал ранее, «Группа управляющих компаний», обслуживающая значительную часть жилого фонда в Североморске, не справилась с обязанностями по управлению домами, имеет серьёзные проблемы с материальным и людским ресурсами. Кроме того, нарушена коммуникация с жителями по приёмам и обработке жалоб. Режим повышенной готовности на территории муниципалитета позволил привлечь к работе дополнительные бригады, в том числе специалистов МУП «Североморскводоканал», филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» и других компаний города, которые помогают устранять коммунальные происшествия. Также с понедельника открыт приём заявок от жителей через единую аварийно-диспетчерскую службу, также проведена ревизия жалоб, которые были получены до начала работы оперативного штаба. Мы смогли решить системные проблемы по городу, но, к сожалению, на сегодняшний день напряжённая обстановка сохраняется в Сафоново, где выявлено четыре дома, в которых необходим большой объём аварийных работ. По остальным населённым пунктам ЗАТО остались точечные жалобы. Работу продолжаем», – рассказал Владимир Евменьков.

Как сообщил руководитель ЦУР Мурманской области Марышев, за минувшую неделю в Североморске идёт снижение жалоб в целом на 34%. По вопросам ЖКХ число сообщений снизилось на 42%, количество жалоб на отсутствие отопления уменьшилось на 63%, что свидетельствует о стабилизации жилищно-коммунальной ситуации в муниципалитете.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/16856-io-zamestitelya-gubernatora-vladimir-evmenkov-podvel-itogi-pervyh-dney-raboty-operativnogo-shtaba-po-resheniyu-problem-v-sfere-zhkh/page,2/#news-gal-1