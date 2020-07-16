Мурманская область. Арктика (16+)16.07.20 12:15
Напустят на Североморск «туман»
Служба РХБЗ Северного флота проведёт плановое учение по аэрозольной маскировке кораблей и причального фронта. Тренировка запланирована на 17 июля - с 8.00 до 18.00.
Несмотря на то, что применяемые при аэрозольной маскировке дымовые смеси в образуемых концентрациях являются нейтральными и безопасными для здоровья человека, во время проведения учения горожанам рекомендуют воздержаться от проветривания помещений и пребывания на улице.
Возможно также снижение видимости на дорогах города. Точное время начала учения будет сообщено дополнительно.
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