Напустят на Североморск «туман»

Служба РХБЗ Северного флота проведёт плановое учение по аэрозольной маскировке кораблей и причального фронта. Тренировка запланирована на 17 июля - с 8.00 до 18.00.

Несмотря на то, что применяемые при аэрозольной маскировке дымовые смеси в образуемых концентрациях являются нейтральными и безопасными для здоровья человека, во время проведения учения горожанам рекомендуют воздержаться от проветривания помещений и пребывания на улице.

Возможно также снижение видимости на дорогах города. Точное время начала учения будет сообщено дополнительно.