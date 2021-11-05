Напутствие ХК «Мурман»: «Желаем успехов и ждем красивой, интересной игры!»

5 ноября команда ХК «Мурман» отправляется в Сыктывкар, где 7 ноября состоится первый матч Чемпионата России «Строитель» - «Мурман». А 27 ноября состоится первая домашняя игра: «Мурман» - «Волга» (Ульяновск).

В канун начала Чемпионата России по хоккею с мячом сезона 2021/2022 годов президент ХК «Мурман», заместитель генерального директора, директор по портовым активам АО «Национальная транспортная компания» Александр Масько, министр спорта Мурманской области Светлана Наумова и генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов встретились с хоккеистами и тренерским штабом.

«Мы хотим, чтобы хоккейный клуб «Мурман» был визитной карточной региона, и, мне кажется, он таким становится. Все усилия, которые мы предпринимаем для клуба, - мы делаем для болельщиков и развития этого вида спорта. Много лет назад мы сохранили команду, и каждый год стремимся сделать шаг вперед. Каждой игрой мы пишем историю клуба, и сейчас многое зависит от вашей самоотдачи», - сказал, обращаясь к спортсменам, Александр Масько.

Для подготовки к сезону 2021/2022 годов команда собралась ещё в июне 2021 года. В начале июля вышла на лед арены «Метеор», а 28 июля отправилась в Ульяновск для участия в первом этапе Кубка России. 18 августа команда отправилась на базовый учебно-тренировочный сбор в пансионате «Фламинго», который продлился до 4 сентября. Затем подготовка продолжилась в Мурманске, а 14-31 октября состоялся сбор на большом льду в Ульяновске. В самом начале ноября «Мурман» провел тренировки на домашнем льду. Все это стало возможно, благодаря поддержке правительства Мурманской области, администрации Мурманска, партнёров клуба.

«От имени правительства Мурманской области, Министерства спорта желаем вам удачи в новом сезоне. Мы понимаем, что, когда мы говорим про спорт, - это не всегда про победы. Но, что особенно касается домашних игр, от вас всегда будут ждать красивой, интересной игры. Зрителям важно видеть, что вы бьётесь за успех. Что касается поддержки правительства, то она стабильная, и вы ее, наверное, чувствуете - и в части финансовой, и организационной, на выездах и сборах. Эта работа будет продолжена вместе с социально ориентированными предприятиями», - сказала Светлана Наумова.

В этом году в команду пришло восемь новых игроков. Сейчас за «Мурман» выступает один воспитанник мурманского хоккея Виктор Фомичев (тренер - Анатолий Васильевич Боровских). В этом году к тренировочным сборам вместе с первой командой привлекались местные воспитанники из молодежной команды. Развитие детско-юношеского спорта и спортивной инфраструктуры – одна из ключевых задач, которая стоит перед клубом и его попечительским советом.

«Мы стараемся развивать стадион «Строитель». В этом году перезагружаем фойе, обновили трибуны. Просьба к спортсменам - заряжать нас позитивными эмоциями от игры. Когда они есть, то это колоссальный позитивный заряд. Желаю победных выступлений, здоровья, удачи и успехов!», - сказал Алексей Рыкованов.