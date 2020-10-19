Нарекания у региональной прокуратуры вызывает профилактическая работа с детьми, семьями

Прокуратурой Мурманской области проанализированы результаты работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 9 месяцев 2020 года. Вопросы исполнения законов, направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, находятся под пристальным вниманием органов прокуратуры.

На постоянной основе по фактам совершения преступлений несовершеннолетними или в отношении них, самовольных уходов детей из дома и детских учреждений проводятся проверки, в ходе которых дается оценка своевременности и эффективности профилактической деятельности со стороны субъектов профилактики в каждом случае противоправного поведения детей или в отношении них.

Результаты проверок показывают, что не всегда ставятся на профилактический учёт несовершеннолетние, склонные к совершению противоправных действий, имеет место снятие с учёта подростков при отсутствии достаточных к тому оснований. Не всегда образовательные организации направляют сведения в органы внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав об учениках, систематически пропускающих занятия без уважительной причины. Нарекания вызывает также профилактическая работа с детьми, семьями.

За 9 месяцев 2020 года органами прокуратуры области проведено более 300 таких проверок, по результатам которых в адрес руководителей правоохранительных органов, органов опеки и попечительства, организаций образования и медицинских учреждений, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав внесено 38 представлений, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, по постановлению прокуратуры один родитель привлечён к административной ответственности по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.