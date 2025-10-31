НАРКОЛОГ — ВРАЧ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ ВЕРНУТЬСЯ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИАВИАПЕРЕВОЗКИ И ИХ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)31.10.25 17:15

НАРКОЛОГ — ВРАЧ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ ВЕРНУТЬСЯ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Современный нарколог — это специалист, который занимается поиском причин зависимости, её лечением и предупреждением повторных срывов. Его задача — поддержать человека при проблемах с алкоголем, наркотическими веществами и другими формами зависимого поведения. Нарколог проводит осмотр и обследования, назначает лекарства, организует детокс и реабилитацию, подбирая программу под конкретную ситуацию и состояние пациента.

ЧТО ДЕЛАЕТ НАРКОЛОГ НА ПРАКТИКЕ

Область работы обширная. Специалист выводит из запоя, снимает симптомы отмены, подбирает поддерживающую терапию, консультирует пациента и его близких. Во многих центрах можно получить помощь анонимно — это важно для тех, кто не хочет огласки. В лечении применяются современные методы детоксикации, которые быстро очищают организм от токсинов и помогают вернуть ясность головы и стабильное самочувствие.

ПОДДЕРЖКА ПСИХИКИ — ПОЛОВИНА УСПЕХА

Зависимость связана не только с телом, но и с мыслями, эмоциями и привычками. Опытный врач помогает понять, почему возникает тяга, и учит справляться с триггерами. Уделяется внимание мотивации, управлению стрессом и формированию новых, полезных рутин. При необходимости к работе подключают психотерапевта — так восстановление идёт быстрее и устойчивее.

КОГДА ПОРА ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ

Стоит записаться на приём при первых тревожных признаках: регулярное употребление, рост доз, потеря контроля, изменения настроения и поведения. Помощь нужна и тем, кто уже лечился, но хочет удержать ремиссию и не сорваться. Обращение к специалисту — это не слабость, а зрелое решение и шаг к восстановлению.

ВЫВОД

Нарколог — это врач, который возвращает человеку контроль над своей жизнью. С его помощью можно избавиться от разрушительных привычек, поправить здоровье и начать новый этап — более спокойный, осознанный и свободный от зависимости. 

 

 

ООО «Медицинский Центр «Кундала».

ИНН 7729319101

Лицензия № Л041-01162-50/00589988

2VfnxxVJTwP

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Ira89
30.10.25 14:57
Как-то странно всё это! Сомнительно, чтобы с такой мелочёвкой северяне обращались к президенту.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ
Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Комментарий к новости:Кадровый консультант помогает: в 2025 году в стране вступил в силу национальный проект «Кадры»
-Правовая консультация (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Чёрная пятница: скепсис растёт, готовность к покупкам падает-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 47 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)МАШИНА ВАКУУМНАЯ — НЕЗАМЕНИМАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ КОММУНАЛЬНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОТ-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»