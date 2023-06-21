Наркоситуация в Мурманской области оценивается как «нейтральная»

Губернатор Андрей Чибис вчера провёл заседание Антинаркотической комиссии Мурманской области.

«По предварительным данным наркомониторинга за I квартал 2023 года, обстановка в регионе оценивается как «нейтральная», то есть в пределах самого низкого показателя. Это значит, что меры и мероприятия, которые мы реализуем, дают положительный эффект. Отмечу, что в ряде муниципалитетов случаев, связанных с наркоманией, вообще не зафиксировано. Это Терский район, ЗАТО город Заозерск, ЗАТО Видяево и ЗАТО Островной», – отметил глава региона, открывая заседание.

Губернатор сообщил, что случаи встречаются в густонаселенных районах Мурманской области. Среди них: Мурманск, Апатиты, Кандалакшский и Кольский районы, Мончегорск и Оленегорск. Андрей Чибис обратился к главам администраций с просьбой уделить особое внимание ситуации в муниципалитетах, проанализировать значения показателей и выработать меры, направленные на улучшение наркоситуации.

Глава региона отметил, что в Мурманской области эффективно реализуются различные профилактические мероприятия.

«Наш преподавательский состав проходит специальное обучение и подготовку по своевременному выявлению случаев и предупреждающим мерам. Различными мероприятиями по профилактике охвачены свыше 130 тысяч человек, в том числе молодые и юные северяне. Мы предметно и плотно занимаемся этим вопросом, сегодня также обсудим дополнительный набор мероприятий, которые необходимо реализовать на территории региона», – сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор подчеркнул, что правительство Мурманской области продолжает планомерно и на системной основе осуществлять комплексную антинаркотическую деятельность в рамках Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года.

Фото: https://gov-murman.ru