«Народ. Герои. Литература»: автор хитов группы «Любэ» проведёт творческие встречи с северянами

Автор текстов хитов группы «Любэ», а также многих других звёзд российской музыкальной сцены, почётный гость XIII мурманского литературного фестиваля «Капитан Грэй» Александр Шаганов проведёт встречи-концерты в Мурманской области. В авторском исполнении прозвучат ставшие народными песни, стихи, также поэт расскажет о своём творческом пути.

Сегодня, 15 февраля, Александр Шаганов выступит в пространстве «СОПКИ.21А» Мурманской областной научной библиотеки. 16 февраля он отправится в Печенгский округ, где выступит для военнослужащих бригады морской пехоты в Спутнике и в Заполярном. 17 февраля именитый гость примет участие в «Рубцовских чтениях» в Апатитах и даст сольный концерт в местном Дворце культуры.

Мероприятия проводятся в рамках проекта «Народ. Герои. Литература» Мурманского отделения Союза писателей России, организованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Краснознаменного Северного флота.

Как сообщает региональное Министерство культуры Мурманской области, проект «Народ. Герои. Литература» Мурманского отделения Союза писателей России стартовал в регионе в октябре 2023 года. Заполярные писатели проводят конференции и встречи, круглые столы, дискуссии и презентации патриотических произведений. Кроме того, изданный в рамках проекта при поддержке областного правительства сборник патриотической поэзии заполярных авторов распространяется в воинских подразделениях, среди участников СВО, в учебных заведениях и библиотеках региона.

Участниками выступлений, помимо заполярных авторов, становятся известные российские поэты и артисты. Ранее в рамках проекта в нескольких городах Мурманской области уже успешно выступили актеры из Санкт-Петербурга Яков Шамшин и Владимир Бирюков, известные по работе в театре и кино. Затем в цикле встреч принял участие московский поэт Андрей Звягин. А на прошлой неделе в нашем регионе, в том числе перед военнослужащими, прошли выступления заслуженной артистки России, актрисы Малого театра России Юлии Зыковой.

Фото: https://gov-murman.ru