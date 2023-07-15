Народ голосует за то, чтобы таксисты могли работать без навигатора!

Москвичи хотят, чтобы водители такси хорошо знали столицу и умели ездить без навигатора. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения столицы.

Вызывая машину, москвичи хотят быть уверены в том, что прибудут к пункту назначения вовремя. 64% опрошенных считают, что водителем такси может быть только тот, кто знает город и может ездить без навигатора: 27% в этом абсолютно уверены, 37% — скорее уверены.

Женщины настаивают на том, что таксист должен знать карту столицы, чуть чаще мужчин (в общей сложности 66% против 63% соответственно).

Респонденты, имеющие водительское удостоверение, — чаще тех, кто не сдавал на права (68 и 62% соответственно).

Среди москвичей до 34 лет убежденных сторонников этой идеи — меньше всего (38%), среди населения старше 45 лет, напротив, больше всего (75%). Молодёжь уверена в том, что запомнить даже основные маршруты просто нереально: «Я сам живу в Москве уже 14 лет и до сих пор не знаю город так, чтобы передвигаться на нём без навигатора». Есть и другие доводы в пользу электронных устройств: «Когда весь мир использует технологии, мы при баяне и в лаптях?!»; «Можно выучить районы, но навигатор ведь ещё показывает пробки, перекрытые из-за ремонта или ДТП дороги».

Время проведения опроса: 10—13 июля 2023 года.