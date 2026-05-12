Народная программа «На Севере – жить!»: дорожная кампания в регионе продолжается
Мурманская область. Арктика (16+)
12.05.26 11:30

Народная программа «На Севере – жить!»: дорожная кампания в регионе продолжается

В Кольском районе дан старт дорожным работам в рамках народной программы «На Севере – жить!». Активно ведутся работы на подъездной дороге к дому №14 по улице Кривошеева в Коле. На текущий момент уже выполнены демонтажные работы и установлен бордюрный камень. Также на придомовой территории оборудовали новую парковку. Вскоре рабочие приступят к укладке асфальта.

Также ведутся работы в посёлке Зверосовхоз— здесь приводят в порядок проезд вдоль домов № 2, 4 и 6 по улице Зелёной до улицы Набережной. На данный момент на дороге уже выполнили планировку поверхности и выемку грунта. Подрядная организация приступила к монтажу бордюрного камня. Кроме того, с учётом пожеланий местных жителей, возле домов будет обустроена комфортная зелёная зона.

Всего в этом году в Кольском округе будет отремонтировано 15 участков автомобильных дорог. Ремонт будет также выполнен на участках дорог в н.п. Шонгуй, в п.г.т. Верхнетуломский, с. Териберка и п.г.т. Мурмаши. В муниципалитете в рамках кампании планируется привести в порядок почти 18 тысяч квадратных метров дорог.

В Мончегорске, благодаря благоприятным погодным условиям, подрядные организации приступили к обновлению дорожной инфраструктуры с опережением сроков и уже сейчас готовятся выйти на финишную прямую по ряду объектов.

Практически завершены работы на участках автомобильных дорог: в объезд карьера Риж-Губа (между ранее отремонтированными участками) и от дороги в объезд карьера Риж-Губа до автобусной остановки. Общая площадь обновлённого покрытия на этих объектах составила 5397,2 квадратных метра.

На проспекте Металлургов также продолжается ремонт участка автомобильной дороги от развилки с Никелевым шоссе и Привокзальным шоссе до улицы Сопчинской.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на прошлой неделе подрядная организация полностью сняла старое дорожное покрытие. Дорожники приступают к укладке нижнего слоя асфальтобетонной смеси. Работы ведутся с соблюдением всех технологических требований и под контролем специалистов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567312/#&gid=1&pid=3

Последние комментарии

An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
