Народная программа «На Севере – жить!» в действии: в столице Арктики в 2026 году капитально отремонтируют девять зданий учреждений образования

4 июня министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова вместе руководителем комитета по образованию Светланой Воробьевой посетила образовательные организации Мурманска, где по народной программе «На Севере – жить!» в рамках национальных проектов «Семья» и «Молодёжь и дети» продолжаются работы по капитальному ремонту.

В Мурманском академическом лицее на улице Аскольдовцев ведутся работы по ремонту кровли и фасада, а также реконструкции актового зала. Решение о его восстановлении было принято по поручению главы региона Андрея Чибиса по итогам встреч с жителями. После завершения работ учащиеся получат современное пространство для проведения мероприятий.

В школе №36 на улице Комсомольской капитально ремонтируют внутренние помещения и инженерные сети. В здании детского сада №73 на улице Павлика Морозова обновляют кровлю, фасад, внутренние помещения и инженерные коммуникации. В детском саду №130 на улице Крупской ремонтируют кровлю и фасад. После завершения работ учреждения получат не только обновлённые здания, но и современное оснащение. Для школ и детских садов закупаются новая мебель и оборудование, необходимые развивающие материалы, игрушки.

Дополнительно в образовательных организациях реализуются проекты по благоустройству территорий. Так, в рамках программы «На Севере – твой проект» в школе №36 появится новая спортивная площадка, а в детских садах №73 и №130 будут обновлены игровые пространства.

Благодаря поддержке Министерства просвещения России и губернатора Андрея Чибиса в программу капитального ремонта на 2026 год дополнительно включены корпус гимназии №5 на улице Буркова и детский сад №15 на улице Спартака. На этих объектах будут обновлены кровли и фасады, а к работам подрядные организации приступят уже в июне.

В ходе рабочей поездки Диана Кузнецова также посетила Мурманский медицинский колледж – участника федерального проекта «Профессионалитет». В этом году в учреждении будет капитально отремонтирован фасад здания.

«В этом году в Мурманске капитально отремонтируем девять зданий образовательных учреждений – от детских садов до колледжей. Важно, что обновление инфраструктуры охватывает разные районы города. Наша задача – обеспечить качественное выполнение всех работ и завершить их в установленные сроки. Контроль за реализацией проектов осуществляется министерством совместно с муниципалитетом на каждом этапе работ», – отметила министр.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568998/#&gid=1&pid=4