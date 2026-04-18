«Народная программа «На Севере – жить!»: в Мурманске проходит форум сторонников партии «Единая Россия»

Сегодня в Мурманской областной филармонии состоялся форум сторонников партии «Единая Россия» — «Народная программа «На Севере – жить!». Ключевым событием стало пленарное заседание с участием секретаря регионального отделения партии, губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Глава региона выступил с отчётом, в котором подвёл семилетние итоги реализации народной программы «На Севере – жить!» и результаты совместной работы партии с региональным правительством.

В рамках форума также прошли стратегические сессии по приоритетным направлениям: развитие экономики и арктических проектов, демография и поддержка семей, молодёжные программы, комфортная городская среда, а также помощь участникам СВО и их семьям.

Итогом дня стала панельная дискуссия, где участники форума представили инициативы, которые войдут в обновленную народную программу.

Инициативы возглавляемой губернатором Андреем Чибисом комиссии Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика» поддержаны на федеральном уровне и уже работают на благо северян. Об этом глава региона заявил в ходе пленарного заседания форума сторонников партии «Единая Россия» — «Народная программа «На Севере – жить!».

«Мы живём в Арктике, стратегически важной территории для нашей страны, будущих поколений. Это большая честь и ответственность. Трансарктический транспортный коридор включая СМП – наше большое конкурентное преимущество. В Арктике уже сейчас создаётся до 10% ВВП при том, что проживает здесь два процента населения страны. 11% всего российского экспорта приходится на Арктику. Порядка 35 триллионов рублей инвестиций. С учетом значимости территории указом Президента Владимира Владимировича Путина в 2024 году создана комиссия Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика», которая объединила интересы всех арктических субъектов. Для меня большая честь возглавлять ее. Вместе с правительством, аппаратом Президента РФ, главами регионов, компаний, экспертами мы работаем над повесткой будущего развития Арктики», – подчеркнул Андрей Чибис. Главная цель – анализ имеющихся механизмов и разработка дополнительных предложений по развитию арктических территорий.

Глава региона отметил, что на площадке комиссии было вынесено предложение по созданию комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора, включая Северный морской путь. В марте 2025 года на полях Международного арктического форума в Мурманске инициатива была представлена главе государства и получила его поддержку. В настоящее время работа на финальном этапе – в этом году проект должен быть представлен на рассмотрение президенту.

Особое внимание – проектам и программам, направленным на повышение качества жизни людей в Арктике. Так, программа реновации ЗАТО продлена до 2030 года с ежегодным финансированием не менее 10 млрд рублей из федерального бюджета. Это позволило в разы увеличить количество проводимых мероприятий. Подготовлены и утверждены мастер-планы опорных населенных пунктов и федеральное финансирование на их реализацию.

Северяне получили возможность пользоваться программой льготной арктической ипотеки под 2%. Программа «Доступное арендное жильё» распространена на опорные населенные пункты Арктики. Выделены отдельные лимиты для арктических населенных пунктов в рамках конкурса проектов благоустройства. Также разрабатывается стандарт арктической медицины.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566082/#&gid=1&pid=1