Народная программа «На Севере – жить!»: вместе помогаем нашим защитникам

Вчера на площадке Мурманской областной филармонии прошёл региональный форум сторонников партии «Единая Россия». С отчётом о результатах реализации народной программы «На Севере – жить!» за последние семь лет выступил секретарь регионального отделения партии, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В работе форума приняли участие более 500 человек, включая депутатов, глав муниципалитетов, представителей бизнеса, волонтёров и участников СВО.

Помощь участникам специальной военной операции и членам их семей – одно из ключевых направлений народной программы «На Севере – жить!». В Мурманской области с начала СВО по инициативе губернатора действует масштабная система поддержки, которая в настоящее время насчитывает 55 видов: 5 федеральных, 46 региональных, 4 муниципальных. Такая информация прозвучала сегодня на форуме сторонников партии «Единая Россия».

«Одна из ключевых задач на сегодняшний день — это поддержка наших защитников, участников специальной военной операции, а также забота об их семьях. Это люди, ежедневно берущие на себя огромную ответственность, защищающие страну и обеспечивающие нашу безопасность с мужеством и достоинством. Мы это видим, понимаем и стараемся, чтобы поддержка с нашей стороны была не формальной, а реальной и ощутимой. Отдельные слова благодарности — предпринимателям, работающим северянам, всем, кто не остаётся в стороне и по зову сердца включается в помощь фронту и подразделениям. Это очень разные люди с разными возможностями, но их объединяет одно — внутренняя ответственность и готовность поддержать тех, кто выполняет боевые задачи. И, конечно, особое «спасибо» пенсионерам и всем участникам акции «Север помогает». Это очень тёплая и по-настоящему трогательная история. Когда люди в муниципалитетах, часто не имея больших возможностей, собирают всё необходимое и передают для ребят, чтобы там, на передовой, было чуть теплее и спокойнее. Важно, что в этом участвуют и старшие поколения, и молодёжь — это становится общей гражданской работой, без громких слов, но с очень понятным смыслом.», – подчеркнул Андрей Чибис.

Поддержка оказывается в различных направлениях и охватывает: область социальной защиты в виде оказания финансовой помощи как участникам СВО, так и членам их семей; сферу образования в виде предоставления детям участников СВО бесплатного питания в образовательных учреждениях, путевок в детские лагеря, компенсации родительской платы за детский сад; жилищную сферу (освобождение от начисления пеней при неполной оплате ЖКУ, единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в рамках программы «Свой дом в Арктике», единовременная выплата для улучшения жилищных условий в размере 5 млн рублей Героям Российской Федерации за участие в СВО); область земельных отношений (право на бесплатное предоставление земельных участков); сферы жизнеобеспечения (проезд, налоговые и транспортные льготы, социальное обслуживание, юридическая помощь, профессиональное образование и содействие в трудоустройстве, финансовая поддержка предпринимателей, сохранение права на меры поддержки многодетным в случае гибели одного или нескольких детей в результате участия в СВО и др.).

Общая сумма расходов на социальную поддержку участников СВО и членов их семей с начала проведения СВО составила более 4,8 млрд рублей. Для обеспечения оперативного межведомственного решения вопросов жизнеобеспечения (бытовых, финансовых, медицинских, образовательных, социальных и др.) участников СВО и членов их семей в регионе продолжает свою работу созданный в 2022 году Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников СВО. Кураторы центра территориально присутствуют в 12 муниципальных образованиях, функционально охватывают всю область. С начала СВО в целом по области в отношении более 16,9 тысячи семей составлены социальные паспорта, принято более 30,7 тысячи вопросов, из которых 99,7% решены.

«В 2023 году установлена дополнительная мера социальной поддержки, направленная на улучшение жилищных условий лиц, которым присвоено звание Героя Российской Федерации. В период 2023-2025 году выплату для улучшения жилищных условий получили 20 Героев России на общую сумму 100 млн рублей (в 2025 году – три Героя России на общую сумму 15 млн рублей)», – сообщил губернатор Андрей Чибис.

По поручению Президента России Владимира Путина с февраля 2025 года в Мурманской области создана региональная кадровая программа «Герои Севера» для участников СВО, которые хотели бы реализовать себя в управленческой работе, направленной на развитие Мурманской области. Образовательный процесс завершится в мае 2026 года. Программа состоит из 4 очных модулей – «Государственная политика и система государственного управления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление», «Современные технологии управления». Прохождение практики в органах власти и местного самоуправления Мурманской области после каждого образовательного модуля длится от одной до трех недель.

Наставниками участников программы «Герои Севера» выступили первые лица региона, включая губернатора Андрея Чибиса, руководители профильных министерств, депутаты Мурманской областной Думы, главы ряда муниципальных образований.

«С первого дня специальной военной операции правительство Мурманской области оказывает дополнительную помощь нашим ребятам на передовой за счет бюджетных средств и внебюджетных источников. Системная работа ведётся непрерывно. Правительство Мурманской области передаеё на передовую специализированное оборудование и технику. В общей сложности с начала СВО приобретено и выдано в войсковые части более 241 тысячи единиц имущества различного назначения, в том числе: 2394 средств бронезащиты (бронежилеты, бронеразгрузки, бронешлемы), 556 тепловизор и прицелов ночного видения, 630 квадрокоптеров, 230 блокираторов, детекторов обнаружения и подавителей дронов, более 2050 радиостанций и средств связи, а также иного имущества», – сообщил Андрей Чибис.

Также по поручению главы региона с марта 2022 года в Мурманской области на базе партии «Единая Россия» действует акция «Север помогает». Это самое масштабное движение региона в помощь нашим бойцам на передовой. Муниципалитеты, мурманские предприятия и сами северяне вносят свой огромный вклад, – передают бойцам стройматериалы, маскировочные сети, окопные свечи, теплую одежду, сладости, письма поддержки и многое другое. За это время из Мурманской области мобилизованным северянам и военнослужащим в рамках акции «Север помогает» отправлено свыше 750 тонн груза.

