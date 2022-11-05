«Народное единство: суверенитет, созидание и справедливость!» - тема итогового форума «Сообщество», проходящего в Москве

В Музее Победы в Москве вчера начал работу итоговый форум «Сообщество», организатором которого является Общественная палата Российской Федерации.

Среди спикеров мероприятия - министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев, который принимает участие в одной из ключевых секций форума - «Благополучная многодетная семья - национальная идея и базовый ответ на демографические вызовы России».

Какая модель поддержки многодетной семьи поможет сформировать целостную систему, благодаря которой численность многодетных семей будет расти? Что обеспечит воспроизводство населения страны и возвращение традиции многодетности? Эти и другие вопросы рассмотрят эксперты секции совместно с представителями многодетных семей.

В работе мероприятия ежегодно принимает участие более 5 тысяч гражданских активистов со всей страны, а палитра обсуждаемых тем охватывает ключевые аспекты деятельности гражданского общества. В рамках форума проходят панельные дискуссии, экспертные ток-шоу, презентации проектов, фотовыставки, мастер-классы.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, форум «Сообщество» ежегодно проводится Общественной палатой Российской Федерации начиная с 2015 года. Это площадка для гражданских активистов, представителей различных и просто неравнодушных людей, готовых заниматься общественной работой.

Фото: https://gov-murman.ru