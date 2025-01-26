Мурманская область. Арктика (16+)26.01.25 18:15
Народное гулянье «Здравствуй, солнце!» прошло сегодня в Мурманске
В сквере на улице Ленинградской областного центра гости праздника смогли поучаствовать в мастер-классах, согреться танцами, играми и народными забавами, посмотреть кукольный спектакль, фаер-шоу и выступления творческих коллективов областного центра.
Каждый год в последнее воскресенье января мурманчане собираются в центре города, чтобы вместе отметить завершение полярной ночи народным гуляньем.
В сквере на улице Ленинградской областного центра гости праздника смогли поучаствовать в мастер-классах, согреться танцами, играми и народными забавами, посмотреть кукольный спектакль, фаер-шоу и выступления творческих коллективов Мурманска.
Завершилась концертно-развлекательная программа на свежем воздухе дискотекой под зажигательные танцевальные мелодии.
Фото и видео: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29254&page=1
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