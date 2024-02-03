Народные артисты России провели мастер-класс для педагогов Детской школы искусств Полярных Зорь

Предприятия «Росатома» вносят весомый вклад в развитие инфраструктуры территорий присутствия, в том числе, через поддержку образования и творчества.

Творческий подарок от Концерна «Росэнергоатом» и ветеранской организации Госкорпорации «Росатом» жители Полярных Зорь Мурманской области получили в рамках проекта «Территория культуры Росатома»*.

В город атомщиков приехали мэтры классического и народного вокала - Татьяна Петрова, Дмитрий Швед, Лариса Павлова, Сергей Шеремет.

Заслуженные артисты провели мастер-класс для педагогов Детской школы искусств, рассказали о тонкостях своей профессии. Преподаватели вокальных дисциплин и актерского мастерства ведущих музыкальных и театральных вузов столицы, в свою очередь, высоко оценили уровень профессионализма полярнозоринских преподавателей, их преданность делу воспитания талантов.

В городском Дворце культуры для всех ценителей искусства столичные мастера провели концерт «Экология души». Лучшие арии из мировых произведений, песни советской эстрады и романсы в исполнении заслуженных артистов не оставили равнодушными зрителей. Ведущим мероприятия выступил председатель Совета межрегионального общественного движения ветеранов атомной энергетики и промышленности Владимир Огнёв.

«Хочется выразить огромную благодарность за невероятно тёплый приём. Люди, которые управляют атомной электростанцией за полярным кругом обладают особым складом характера: это одновременно и невероятная сила духа, ответственность и способность тонко чувствовать прекрасное», - обратился к зрителям организатор проекта, председатель ветеранской организации ГК «Росатом» Владимир Огнёв.

* - проект Госкорпорации «Территория культуры Росатома» реализуется в городах присутствия предприятий атомной энергетики с 2006 года. Теперь любители творчества получили возможность знакомиться с лучшими образцами исполнительского, изобразительного и театрального искусства в своём родном городе.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.