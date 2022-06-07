Народные гулянья, викторины и тематические мастер-классы: Мурманская область готовится отметить День России

Мурманская область присоединится к празднованию Дня России – государственного праздника, который отмечается по всей стране 12 июня. О том, какие тематические мероприятия ждут северян и гостей Кольского Заполярья, на оперативном совещании 6 июня в правительстве Мурманской области рассказала министр культуры региона Ольга Обухова.

Познавательные и культурные мероприятия, посвящённые Дню России, будут проходить на всех площадках областных учреждений культуры не только 12 июня, но и в течение всей недели.

Так, до 14 июня в Мурманской областной научной библиотеке проходит квиз «Россия – Родина моя!» и работает художественная выставка «Легенды Лапландии», экспонаты которой отражающих быт саамского народа.

Сотрудники областной библиотеки для слепых и слабовидящих 9 июня проведут в социально-реабилитационном отделение граждан пожилого возраста и инвалидов, а также доме-интернате для престарелых и инвалидов литературно-музыкальный час «Тебе, Россия, посвящаем!», где прозвучат известные стихи и песни о родной стране.

В областных музеях также пройдут тематические мероприятия для ребят, посещающих летние оздоровительные лагеря: занятие «Наша Россия», запланированное 8 июня в Мурманском областном краеведческом музее, познакомит ребят с историей праздника и государственных символах страны. В Мурманском областном художественном музее 10 июня состоится мастер-класс по изготовлению памятного сувенира «Символ России – флаг».

В преддверии праздника 11 июня в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт концерт «Земля Русская свята». Своё творчество зрителям представят лауреат международных конкурсов Женский камерный хор Российской академии художеств. Мероприятие проходит в рамках фестиваля «Мурманские хоровые ассамблеи».

«Празднование Дня России будет проходить во всех муниципалитетах Мурманской области – это концерты, акции, флешмобы, викторины. 12 июня на центральных площадках муниципальных образований, во дворцах культуры, на площадях и центральных улицах пройдут праздничные концерты, посвященные государственному празднику. А жители 17 муниципальных образований во главе со столицей Заполярья исполнят Гимн Российской Федерации. Прямая трансляция исполнения Гимна России будет проведена на официальных страницах администраций муниципальных образований в социальной сети «ВКонтакте», – отметила министр культуры.

Ключевым событием праздничных мероприятий станут мероприятия на центральной площади областного центра – Пять Углов, где 12 июня с 11 до 18 часов будут работать различные тематические площадки, пройдут выступления творческих коллективов области и приглашенных артистов, сообщает Министерство культуры Мурманской области.