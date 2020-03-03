«Народный» бюджет переложили на рэп, или Ямал зажигает

Вице-спикер Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Казарин и глава города Губкинский Андрей Гаранин записали песню в стиле хип-хоп, чтобы вдохновить жителей на идеи, которые можно будет профинансировать из бюджета. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Как уточнили в мэрии, совместный музыкальный проект вице-спикер и глава муниципалитета задумали несколько месяцев назад. «Чтобы вдохновить жителей на интересные идеи, сначала пришлось покреативить самим. Остановились именно на рэпе, потому что этот стиль нравится и молодёжи, и старшему поколению», - пояснили в администрации Губкинского.

В какую сумму обошёлся этот креатив, администрация ЯНАО не сообщает.