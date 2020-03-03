Мурманская область. Арктика (16+)03.03.20 14:23
«Народный» бюджет переложили на рэп, или Ямал зажигает
Вице-спикер Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Казарин и глава города Губкинский Андрей Гаранин записали песню в стиле хип-хоп, чтобы вдохновить жителей на идеи, которые можно будет профинансировать из бюджета. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.
Как уточнили в мэрии, совместный музыкальный проект вице-спикер и глава муниципалитета задумали несколько месяцев назад. «Чтобы вдохновить жителей на интересные идеи, сначала пришлось покреативить самим. Остановились именно на рэпе, потому что этот стиль нравится и молодёжи, и старшему поколению», - пояснили в администрации Губкинского.
В какую сумму обошёлся этот креатив, администрация ЯНАО не сообщает.
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Последние комментарии
Vjhtvfy
03.03.20 11:57
Не люблю слово "наша"! Это уже было в моей жизни, когда всё наше предали те, кто его больше всего говорил.
Педро
29.02.20 11:42
Руки оторвать, кто рисовал тропу здоровья из деревяшек. Там наверное тоже скамейки по 700 косарей будут!
Александр
29.02.20 10:10
Надо же, сколько слов. "Регулярно следит". Да ни разу там за зиму не убирали! А я даже писал в vk и обращался к администрации. До выборов это помогало, сейчас... Но вот в последний раз спустя неделю п
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