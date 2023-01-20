Народный фронт добивается безопасности детских площадок во дворах Мурманска

После сигнала Народного фронта прокуратура проверила качество содержания придомовых территорий на Театральном бульваре областного центра. Ранее к представителям президентского движения поступило множество жалоб от горожан на темноту во дворах. И хотя официально полярная ночь на широте Мурманска закончилась, большую часть времени на улице по-прежнему темно.

Проведенная прокуратурой проверка показала: управление МКД №11 на Театральном бульваре осуществляет ООО «Жилцентр». Эта же компания отвечает за безопасность детской площадки во дворе, которая, как выяснилось, содержится в неудовлетворительном состоянии: снег не убран, на территории находятся старые покрышки, деревянные игровые элементы повреждены. По фактам выявленных нарушений в адрес генерального директора ООО «Жилцентр» было внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

Представление получил и председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации Мурманска за нарушения, допущенные при организации уличного освещения: надзорным ведомством была выявлена неэксплуатируемая и нерабочая световая опора.

«Несмотря на представления, на сегодняшний день мало что изменилось: площадка – по колено в снегу, вместо забора с одной стороны – металлический трос. Надеемся, в самое ближайшее время нарушения все-таки будут устранены. В начале февраля мы планируем очередной выезд на место. Если к тому моменту по-прежнему ничего не изменится, мы вновь обратимся в прокуратуру и будем держать ситуацию на контроле до тех пор, пока территория не будет приведена в нормативное состояние», - рассказала сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Анна Калита.

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта в Мурманской области.