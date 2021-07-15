Народный фронт добивается безопасных маршрутов для школьников

Активисты Общероссийского народного фронта продолжают решать проблемы безопасности детей на пути в учебные заведения. Благодаря мониторингу ОНФ «Дорога в школу» многие недочёты и нарушения, выявленные в регионах, были исправлены. На очереди - опасные походы к школам в Бурятии, Ханты-Мансийском автономном округе, Томской, Мурманской и Брянской областях.

«Летнее время – лучший период для анализа пришкольной инфраструктуры. Активисты ОНФ вместе с ГИБДД и родительским сообществом сигнализируют местным властям о потенциально опасных участках на пути школьника. За прошлый год выявлено более двух тысяч таких участков около 700 школ по всей стране. Часть из них уже исправлена или стоит в планах ремонта. Зачастую мы становимся для родителей последней инстанцией, куда можно обратиться по поводу небезопасного пути своих детей. Это происходит из-за того, что никто их не слышит или просто отмахиваются от проблемы. Народный фронт добивается, чтобы для муниципальных властей детская безопасность стала безусловным приоритетом при формировании планов ремонта дорожной сети. Главный на дороге это пешеход и вся инфраструктура должна быть к этому адаптирована», - подчеркнул заместитель руководителя Исполкома ОНФ по региональной работе Артём Бичаев.

Три образовательных учреждения (лингвистическая гимназия №3, гимназия №14 и школа №25), пути следования к которым представляют наибольшую угрозу для школьников Улан-Удэ, активисты ОНФ в Бурятии выявили еще осенью прошлого года. Городские власти тогда заверили, что часть нарушений были оперативно устранены, однако повторный рейд общественников в июле 2021 г . показал, что некоторые работы по улучшению дорожной ситуации были произведены формально.

В первую очередь, это касается школы №25, где появились знаки «Зона действия» с ограничением скорости до 30 км/ч и «Осторожно, дети!», опора которых установлена прямо у главного входа в ворота образовательного учреждения, а лицевая сторона знака обращена не на дорогу, а на школьную парковку. Она, к слову, постоянно заполнена автомобилями, в том числе служебным транспортом сотрудников расположенного рядом отдела полиции. Между тем новые знаки противоречат старым, например рядом с «Зоной действия» стоит знак «Движение запрещено» с предупреждающей табличкой о фотовидеофиксации нарушения. Искусственная неровность на дороге уложена некачественно: «лежачий полицейский» сооружен из асфальтового покрытия, которое при интенсивном движении разбивается по краям, уже заметны сколы.

«Вся общественная работа призвана помочь общими усилиями сделать дорогу в школу удобной и безопасной. К сожалению, мы видим лишь формальное отношение к устранению недочетов дорожной сети и в целом к организации безопасных маршрутов движения школьников. По факту некачественного устранения опасных нарушений мы обратились в прокуратуру», - прокомментировал эксперт ОНФ в Бурятии Александр Гусев.

Эксперты ОНФ в Югре в очередной раз призывают власти Сургута привести в порядок самый опасный из четырёх входов в сквер в 32-ом микрорайоне - c улицы Каролинского, где была построена школа. Эта проблема прозвучала еще в 2019 г . на прямой линии с Президентом. По словам местной жительницы, власти «не желают видеть» угрозу жизни и здоровью детей.

В прошлом году после вмешательства ОНФ со стороны улицы Каролинского было произведено временное благоустройство: засыпаны ямы, отремонтированы канализационные люки, проложены деревянные тротуары. Тогда же городские чиновники обещали, что как только по соседству закончится строительство нового корпуса лицея Хисматулина, будет проведено и капитальное благоустройство на этом участке входа в сквер.

«И что мы видим? Школа сдана, а проблемы остались. Дорога к учебному заведению с улицы Каролинского, которая идет в том числе и через сквер, местами не обустроена, и даже опасна. Прямо на пути в школу - полуразрушенный люк, чуть ступишь с деревянного помоста, ноги попадают в ямы в песке, дальше канава с водой, где даже во время мониторинга возились дети», - прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Югре Рустем Юсупов.

Чиновники при этом разводят руками: не знаем, чья земля, не понимаем, кто должен ремонтировать.

В Брянске активисты регионального отделения ОНФ просят власти обезопасить дорогу, соединяющую улицу Костычева от дома № 70 и улицу Советскую до дома №97. На ней нет знаков, тротуаров и оборудованных пешеходных переходов. О проблеме местные жители сообщили на прямую линию с Президентом России, лидером ОНФ Владимиром Путиным.

Проблемная дорога составляет примерно 350 м , по ней ходят ученики, которые срезают путь к школе № 71 «Перспектива». Это учебное заведение на 1225 мест было построено и введено в эксплуатацию в 2020 г ., сейчас оно - одно из крупнейших в Брянске. Значительная часть местных жителей перевели сюда своих детей. В этом же здании находится Медицинский Сеченовский предуниверсарий Брянской области. После проведенного мониторинга общественники направили письма в городскую администрацию и Госавтоинспекцию.

«Пока мы не получили ответов на наши обращения. По факту по проблемной дороге гоняют машины и ходят люди. Нужно определиться: либо это пешеходная зона со всеми вытекающими ограничениями, либо улица с обустроенной дорожной инфраструктурой. Будем решать этот вопрос с органами власти», - отметил эксперт регионального отделения ОНФ в Брянской области Алексей Мартыненко.

Тем временем Минтранс Мурманской области предоставил активистам Народного фронта график устранения нарушений, выявленных в рамках акции «Дорога в школу» и связанных с неудовлетворительным состоянием тротуаров и пешеходных дорожек, а зачастую и их полным отсутствием возле образовательных учреждений.

В частности, в администрации Апатитов сообщили, что в соответствии с заключенными муниципальными контрактами в 2021 г . планируется выполнить работы по капремонту сетей наружного уличного освещения, в том числе в местах расположения пешеходных переходов на площади Ленина (замена старых светильников на светодиодные в количестве 24 штук), на улице Ленина (58 штук), на улице Бредова (156 штук) и на улице Энергетическая (в количестве 63 штук с заменой железобетонных опор на стальные). На двух пешеходных переходах отремонтируют монолитные искусственные дорожные неровности.

«А в администрации Оленегорска проинформировали о том, что до 20 августа 2021 года будет обновлена вся разметка у общеобразовательных учреждений города и населенного пункта Высокий», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

А вот в Томске можно увидеть положительный пример решения проблемы: общественники добились обустройства тротуара на пути в школу «Перспектива» и школу №40. Два года назад после вмешательства активистов Народного фронта на опасном участке была засыпана коммунальная раскопка, которая стояла открытой почти год. Из-за этого там постоянно скапливалась вода после дождей, которую пешеходы вынуждены были обходить по дороге с интенсивным движением, особенно по утрам. Однако это была не единственная преграда на пути людей: тротуар часто блокировался автомобилями, водители которых таким образом парковались около магазина «Жемчуг».

Однако даже после асфальтирования тротуара проблема с безопасным передвижением пешеходов оставалось нерешенной: здесь по-прежнему парковались десятки автомобилей, которые преграждали путь пешеходам. Благодаря настойчивости регионального отделения ОНФ этим летом там были установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» и ограничители парковки в виде желтых бетонных полусфер.

«В настоящее время на участке тротуара по улице Никитина машины не паркуются, как раньше, плотными рядами. Случаются, что некоторые автомобилисты останавливаются прямо на тротуаре. Чтобы отучить их это делать, мы рекомендуем заинтересованным жителям фотографировать номера таких машин на телефон и передавать информацию в ГИБДД. Наказание рублем должны стать хорошей воспитательной мерой для нарушителей правил дорожного движения, - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Томской области Константин Юденко. - А вообще парковка машин на тротуарах, узкие пешеходные дорожки либо их полное отсутствие на пути детей в школу является достаточно серьезной проблемой для Томска. Мы держим на контроле все такие адреса и будем планомерно добиваться обеспечения безопасности пешеходов на таких участках».