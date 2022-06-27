Народный фронт добивается централизованной замены индивидуальных приборов учёта в жилом доме в пос. Мурмаши

Представители Народного фронта обратились в Министерство государственного жилищного и строительного надзора региона с просьбой разобраться в непростой ситуации, в которой оказались жильцы МКД №18 по ул. Кайкова гпт. Мурмаши. Среди них – и пенсионерка из гп. Умба Терского района: переехать из аварийного дома в благоустроенный в Кольском районе после 10 лет ожиданий ей помогли общественники. Камнем преткновения стали приборы учёта воды: старые – требуют замены, вот только сделать это самостоятельно люди не могут, поскольку не являются собственниками квартир.

Представителям президентского движения давняя знакомая рассказала: квадратные метры предоставлены ей по договору социального найма, по факту же принадлежат они администрации Терского района Мурманской области. В такой же ситуации оказались ещё несколько семей.

«Согласно действующему законодательству, отвечают за установку индивидуальных приборов учёта собственники помещений. Они же обязаны обеспечить возможность надлежащей эксплуатации жилья, в том числе технически исправное состояние этих счётчиков. Наниматель не имеет права менять или устанавливать свои приборы. В связи с чем мы попросили специалистов профильного министерства провести проверку и при наличии нарушений принять меры, направленные на их устранение», - рассказал член регионального штаба Народного фронта Андрей Шишко.

По словам жильцов, после обращения Народного фронта с ними связались представители администрации Терского района, новые счётчики обещали установить до конца июня.

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта.