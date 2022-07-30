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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.22 13:00

Народный фронт добивается незамедлительного расселения аварийного дома на ул. Павлова в Мурманске

Представители президентского движения обратили внимание прокуратуры Мурманской области на ситуацию, в которой оказались собственники восьми квартир дома  №40 по ул. Павлова. Здание признано аварийным и подлежащим сносу ещё в 2019 г.: кирпичная кладка медленно, но верно рушилась, обнажая его содержимое. Жители одного подъезда не выдержали – съехали, другого – терпеливо ждали переселения, пока не обвалилась ещё часть стены.    

«Дом буквально трещит по швам, в нём жить нельзя. Но там по-прежнему находятся семьи, в том числе с детьми. По словам людей, в качестве альтернативного варианта им предлагали комнаты в общежитии или квартиры в микрорайоне Росляково, но для родителей это удар по доп. образованию детей, посещающих занятия, кружки и секции неподалеку от дома. Переехать за пределы центра Мурманска – значит, отказаться от них», - рассказал член регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Эдуард Гончаров. 

Опустевший аварийный подъезд давно отключили от всех сетей и укрепили для безопасности. Окончательное расселение дома запланировано на 2024 г. Администрация Мурманска обязуется предоставить всем собственникам и нанимателям квадратных метров в рушащемся доме другое жильё по договорам мены и социального найма соответственно. Вот только как дотянуть людям до того времени в аварийном здании – большой вопрос.

«Техническое состояние дома с каждым днём ухудшается, растёт опасность обрушения конструктивных элементов. Мы надеемся, что городские власти больше не станут тянуть с расселением, и люди в скором времени, наконец, смогут засыпать спокойно», - добавил Гончаров.

На днях общественники получили ответ из администрации Мурманска, в котором говорится, что «из 8 квартир, расположенных в первом подъезде указанного дома, с заявлениями о предоставлении жилых помещений маневренного фонда обратились жители 7 квартир, только из них на сегодня одна семья обеспечена жилым помещением для временного проживания. По 6 обращениям ведётся работа по подбору жилых помещений маневренного фонда». 

 

 

Фото предоставлено регионального штаба Народного фронта в Мурманской области.

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