Народный фронт добивается обеспечения безопасности заброшенных зданий в Мурманске

Специалисты управления Ленинского округа Мурманска обратились в правоохранительные органы с просьбой приблизить маршруты патрулирования к объектам незавершенного строительства в районе многоквартирных домов №№21, 23 и 27 по ул. Маяковского. Городские власти также сообщили о том, что комитетом градостроительства и территориального развития направлены сведения в юридический отдел администрации Мурманска для рассмотрения вопроса об обращении в суд с целью возложения обязанности на собственника недостроев привести объекты и территорию, на которой они расположены, в состояние, обеспечивающее их безопасность для окружающих.

Ранее активисты ОНФ попросили городские власти проверить заброшенные сооружения на ул. Маяковского и при наличии нарушений требований к обеспечению безопасности зданий, возведение которых не завершено, принять соответствующие меры.

В администрации пояснили: объекты, о которых идет речь – результаты незавершенного строительства секций жилых домов №№14, 15 и 17 по ул. Маяковского, находящиеся в собственности физического лица. Обязанность же по консервации объектов и исключению свободного доступа возложена на правообладателя.

«Как рассказали представители администрации, управлением Ленинского округа в адрес собственника неоднократно направлялись уведомления о проведении работ по консервации и принятию мер по исключению свободного доступа на объекты. Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения и штрафа. По результатам очередного обследования в отношении правообладателя недостроев вновь подготовлены материалы для привлечения к административной ответственности», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.

Аналогичная ситуация сложилась на ул. Садовой возле МКД №6 по ул. Успенского. Попасть внутрь заброшенного здания без труда может любой желающий, что создает дополнительную угрозу несчастных случаев. Собственником объекта является юридическое лицо. В отношении правообладателя также подготовлены материалы для привлечения к административной ответственности. Управлением Ленинского округа направлено обращение в адрес УМВД России по г. Мурманску по вопросу приближения маршрутов патрулирования к зданию.