Народный фронт добивается обеспечения безопасности заброшенных зданий в Октябрьском округе Мурманска

Мурманские активисты ОНФ направили обращение в военную прокуратуру Северного флота с просьбой принять меры по консервации заброшенных недостроев, расположенных вблизи домов №№9 и 10 ул. Полярные Зори, а также № 22 по ул. Павлова. Ранее общественники выяснили, что все эти объекты незавершенного строительства расположены на подведомственных Минобороны земельных участках, ограждения вокруг них не установлены, территории захламлены строительным мусором и находятся в неудовлетворительном состоянии.

В соответствии с действующим законодательством, при прекращении эксплуатации здания или сооружения его собственник должен принять меры, предупреждающие причинение вреда населению и окружающей среде, в том числе, препятствующие несанкционированному доступу внутрь объекта. К тому же в непосредственной близости от потенциально опасного сооружения на ул. Полярные Зори находится детский сад №72 «Лапушка», и путь следования дошкольников проходит через участок с недостроем. А вблизи объекта незавершенного строительства на ул. Павлова расположена средняя школа №28.

В администрации Мурманска активистам ОНФ сообщили о том, что в отношении правообладателей объектов незавершенного строительства неоднократно оформлялись материалы для возбуждения дел об административных правонарушениях, однако на сегодняшний день ничего не изменилось. Тем временем, в мае этого года уже был зафиксирован несчастный случай с участием подростка: девочка упала с крыши недостроенного здания на ул. Павлова.

«Мы попросили надзорное ведомство оказать содействие в проведении мероприятий, направленных на приведение вышеперечисленных объектов в надлежащее состояние, обеспечивающее их безопасность для населения и окружающей среды», - прокомментировал ситуацию член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.