Народный фронт добивается очистки территории вокруг ремонтируемого здания художественной школы в Мурманске

Куски деревянных конструкций, металлических элементов ограждений, шифера и рубероида, а также старые покрышки – примерно такой вид открывается из окон первого и второго этажей будущей художественной школы, в прошлом – СОШ №12.

После многочисленных жалоб мурманчан на безобразный внешний вид вокруг некогда любимого многими образовательного учреждения представители президентского движения обратились в прокуратуру региона.

Как выяснили в Народном фронте, муниципальный контракт на работы по капитальному ремонту дома №1/16 по ул. Полярной Дивизии в Мурманске был заключён 9 июля 2021 г. Цена вопроса - 279 млн рублей, срок завершения – 27 апреля 2023 года. Однако, если не вывозить мусор до этого времени, то его стена вырастет до уровня кровли.

«Эта школа – первое каменное здание улицы Полярной Дивизии. 15 августа 1935 г. сюда пришли первые учителя, а уже 1 сентября классы заполнили 1670 учеников. Когда началась война, школу переоборудовали в госпиталь. Конечно, дом с такой богатой и долгой историей давно требовал капитального ремонта, но это не значит, что по его периметру можно возводить мусорные стены. Тем более, что согласно договору, подрядчик обязан организовать уборку отходов, не допуская захламления территории», - рассказал член регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Эдуард Гончаров.

Представители Народного фронта попросили прокуратуру провести проверку и при наличии нарушений принять меры по их устранению.

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта в Мурманской области.